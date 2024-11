VIDEO: RISSA tra Denver e Minnesota con Gobert protagonista

La rivincita di una delle migliori serie di playoff della scorsa stagione non ha deluso. La partita tra i Denver Nuggets e i Minnesota Timberwolves è stata molto combattuta nel quarto quarto. Con la gara in bilico, la guardia dei Nuggets, Christian Braun, si è infilato nella corsia e ha schiacciato in testa al centro dei Timberwolves, Rudy Gobert.

CHRISTIAN BRAUN WITH THE POSTER DUNK ON RUDY GOBERT 👀

pic.twitter.com/RebEse7r6n — ClutchPoints (@ClutchPoints) November 2, 2024

Brian non ha esitato a farglielo notare, urlando in faccia all’ex miglior difensore dell’anno dopo la giocata. Gobert non ha gradito e ha spinto Braun da parte, dando vita a un alterco tra Nuggets e Wolves. Sia Gobert che Braun hanno ricevuto un fallo tecnico dopo l’azione.

Considerando la stazza di Braun e la reputazione di Gobert come miglior rim protector della lega, i tifosi dei Nuggets sono rimasti comprensibilmente scioccati dall’azione. Hanno subito fatto sentire la loro voce a Gobert sui social media.

Braun ha continuato a impressionare i Nuggets nella sua prima stagione da titolare dopo la partenza di Kentavious Caldwell-Pope. La sua difesa è stata molto efficace e ha dato alla squadra una grande quantità di energia in transizione. Braun ha chiuso con 14 punti e 7 rimbalzi nella sconfitta di Denver contro Minnesota per 119 a 116.

