Chiusi, una delle favole della nuova serie A2

Chiusi, provincia di Siena, città che secoli fa fece parte della Dodecapoli etrusca ed ebbe fulgore in epoca longobarda e medievale. Ma al suo risplendere nella storia, da questa stagione, si affianca anche il suo rifulgere nel secondo gradino della gerarchia cestistica tricolore. La San Giobbe, infatti, ha conquistato il diritto di partecipare al campionato di serie A2 e si prepara a suon di amichevoli e intenzionata a non recitare nella prossima stagione il ruolo di ballerina di fila. Siena, quindi, prova a prepararsi il terreno per vivere nuovi fasti cestistici dopo il periodo aureo della Mens Sana. La città del Palio, del panforte, dei ricciarelli, di piazza del Campo nel territorio della sua provincia ha una realtà pronta a far sentire la sua voce nel pianeta della palla a spicchi in modo significativo. Per la compagine che sarà allenata da coach Giovanni Bassi si prospetta un settembre denso di impegni in vista del debutto in SuperCoppa LNP. Venerdì 3 settembre il roster toscano si concederà un anticipo di una sfida di campionato contro il Basket Ravenna ale 17.30. Il secondo impegno vedrà Nicola Mei e compagni protagonisti in una sfida contro la Npc Rieti martedì 7 settembre alle 18 al “Palasport” di Porano in provincia di Terni. Poi arriverà il trenino di partite della Supercoppa in cui Chiusi dovrà vedersela con l’Orlandina Basket in terra siciliana, poi con Pallacanestro Trapani sul parquet amico del “PalaPania” e infine con Pistoia in trasferta. Domenica 3 ottobre avverrà il debutto in campionato con la Kleb Ferrara . Ma prima ancora, compatibilmente con gli impegni di Supercoppa, il roster senese se la vedrà con un’altra neopromossa in amichevole ovvero la Janus Basket Fabriano il 22 settembre alle 18 e sabato 25 sul parquet marchigiano. Questo il roster con cui la San Giobbe si affaccia alla nuova stagione di A2: Nicola Mei, Bernardo Musso, Andrea Ancellotti, Giovanni Carenza, Francesco Fratto, Lester Medfort, Luca Pollone, Martino Criconia, Lorenzo Raffaelli, Luca Possamai, Leonardo Biancotto, Jeremiah Wilson.