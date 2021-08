L’Hapoel Gerusalemme non si ferma e riporta Anthony Bennett in Europa

Giornata caldissima per l’Hapoel Gerusalemme, che dopo il colpo Thon Maker ha raddoppiato firmando anche Anthony Bennett. Il canadese, prima scelta assoluta al Draft 2013, è stato annunciato poco fa dal club israeliano.

Si tratta di un ritorno in Europa per Bennett, che nella stagione 2016-17 aveva vinto l’Eurolega col Fenerbahçe. Considerato uno dei più grandi bust della storia NBA, il giocatore è sceso in campo solo 151 volte in 4 anni oltreoceano e l’ultima apparizione nella Lega risale al 2016. Poi per lui appunto il Fenerbahçe, la G-League e nei mesi scorsi anche il Porto Rico.

Ora un’altra occasione in Europa: con l’Hapoel giocherà la Basketball Champions League.