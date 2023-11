Draymond Green dopo la CONTESTATA ESPULSIONE: “Queste sono le DRAYMOND RULES!”

Draymond Green, stella dei Golden State Warriors, ha subito un’espulsione nel terzo quarto della partita persa 118 a 110 contro i Cleveland Cavaliers.

Green ha avuto un alterco con Donovan Mitchell dei Cavs che ha portato al secondo fallo tecnico della partita e all’espulsione di Green a metà del terzo quarto. Mitchell sembra essersi arrabbiato perché Green ha spinto Mitchell dopo la rubata di Green nell’azione precedente. Green stava spingendo la palla verso il campo quando Mitchell è arrivato alle spalle e ha spinto Green, provocando un alterco tra le stelle dei Cavs e dei Warriors.

Dopo una revisione ufficiale, a Green hanno assegnato il secondo fallo tecnico e a Mitchell un fallo comune. Dopo la partita, gli ufficiali di gara hanno spiegato a Draymond Green che gli hanno dato tecnico, e quindi espulsione, per l’azione prima del faccia a faccia. Una decisione che il capo allenatore degli Warriors ha definito bizzarra:

“Ha ricevuto un fallo tecnico per aver dato una gomitata a Mitchell un paio di azioni prima. Non avevo mai sentito parlare di questa regola, ma a quanto pare è possibile chiamare retroattivamente un tecnico a qualcuno due giocate precedenti, previa revisione”.

Dopo la partita, Green ha dichiarato di aver già subito falli tecnici retroattivi, secondo quanto riportato da Shayna Rubin del San Jose Mercury News:

Draymond Green ha fatto notare che non è la prima volta che gli viene fischiato un fallo retroattivo, riferendosi al flagrant foul chiamato giorni dopo nelle NBA Finals del 2016. “Sono le Draymond Rules”.

