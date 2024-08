Chris Bosh ha “rischiato” di chiudere la sua carriera in EuroLega

The Night of the Dragon è stata un evento ricco di star giunte a Lubiana per celebrare l’eredità di Goran Dragic, che ovviamente includeva il suo periodo con i Miami Heat. Nonostante abbia condiviso il campo solo per un breve periodo di tempo a causa del grave infortunio, Chris Bosh è riuscito a creare un legame indissolubile con il playmaker sloveno. Pertanto, la sua presenza alla Stozice Arena per una delle partite amichevoli più attese di sempre era una certezza.

Chris Bosh ne ha passate tante durante la sua fortunata carriera NBA, ma non ha mai assaporato l’atmosfera europea. Nemmeno con la nazionale americana, avendo giocato ai Mondiali FIBA del 2006 in Giappone e ai Giochi Olimpici del 2008 a Pechino.

“È stato bellissimo qui a Lubiana. Il pubblico era fantastico, l’intera situazione era bellissima. Vedere la vecchia generazione, con i figli, i papà. È stato bellissimo. Ho quasi pianto, ho dovuto trattenere le lacrime”, ha commentato la serata a cui ha assistito.

Riflettendo sulla possibilità di fare un’esperienza nel Vecchio Continente, ha rivelato che ci sarebbe stata una possibilità.

“In realtà avevo delle offerte dall’Europa. Ma non era il momento giusto. Non ero nella posizione di voler lasciare la mia famiglia. All’epoca avevo dei bambini. L’ho preso come un segno e ho continuato ad andare avanti. Ma ho ricevuto un paio di offerte. Non dalla Grecia ma dalla Spagna e dalla Francia, in EuroLega”.

