Wei Lun Zhao lascia Varese per inseguire il sogno NBA

Wei Lun Zhao è uno di quei giovani giocatori di cui si è discusso a lungo nell’ultimo periodo perché Varese non sembrava voler puntare su di lui e nessun altro club italiano era riuscito a trovare un accordo per ingaggiarlo. Ora però siamo arrivati alla fine di questa storia: Wei Lun Zhao si trasferirà in NBA per inseguire il sogno NBA tramite la Overtime Elite.

La Overtime Elite è una lega giovanile di basket professionistico con base ad Atlanta, Georgia. Fondata dagli imprenditori Dan Porter e Zack Weiner, lo scopo della OTE è trovare e coltivare i grandi talenti di domani della pallacanestro. Sotto la guida dell’ex star della NBA, Damien Wilkins, e dei vari coach, i giovani cestisti si allenano quotidianamente e competono nel loro campionato interno, composto da tre squadre di casa (City Reapers, YNG Dreamerz e Cold Hearts) e da altrettante esterne.

Overtime Elite è un contenitore dichiaratamente privato che nasce con l’intento di fornire un percorso alternativo al mondo NCAA a tanti talenti del basket mondiale, costruendogli un percorso che li possa poi portare ad affacciarsi al mondo NBA e della G-League, come descritto da VareseSport.

