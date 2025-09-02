CLAMOROSA Bosnia ed Erzegovina! Grecia battuta e ora il girone dell’Italia è apertissimo

Grecia-Bosnia ed Erzegovina 77-80

(25-19, 13-25, 14-17, 25-19)

Colpo di scena a EuroBasket 2025. La Bosnia ed Erzegovina ha superato la Grecia con il punteggio di 80 a 77, rilanciando le proprie ambizioni di qualificazione al turno successivo. La nazionale ellenica, priva di Giannis Antetokounmpo fermato da un problema al ginocchio, incassa la prima sconfitta del torneo e scivola sul record di 3-1, mentre la Bosnia sale a 2-2, tornando pienamente in corsa.

La partita

Il match ha offerto un andamento altalenante, come dimostrano i parziali: 25-19, 13-25, 14-17, 25-19. Dopo un primo quarto brillante della Bosnia, la Grecia ha reagito con un secondo periodo di grande intensità difensiva, guidata dal solito Jusuf Nurkic, andando all’intervallo lungo avanti di 4 punti. Nel terzo quarto i balcanici hanno retto botta, arrivando anche a +14, ma nell’ultimo periodo gli ellenici sono tornati sotto però Nurkic e compagni sono stati bravi a sopravvivere al rientro dei greci e a vincere così una gara importantissima per il loro prosieguo a EuroBasket.

I protagonisti

La Bosnia ha potuto contare su un Jusuf Nurkic dominante, autore di una doppia doppia da 18 punti e 10 rimbalzi, ben supportato da John Roberson (18 punti) e da Edin Atic (15 punti e 8 rimbalzi).

Sul fronte greco non sono bastate le prestazioni di Kostas Sloukas (15 punti e 8 assist), Tyler Dorsey (14) e Kostas Papanikolaou (11). L’assenza di Antetokounmpo ha pesato enormemente soprattutto nei momenti chiave della gara, dove la Grecia non è riuscita a trovare soluzioni offensive affidabili né a contenere la fisicità bosniaca sotto canestro.

Implicazioni per il girone

Con questo successo la Bosnia ed Erzegovina si rilancia nella corsa alla qualificazione, salendo a 2 vittorie e 2 sconfitte, e mantenendo vive le speranze di passaggio del turno. La Grecia, invece, rimane a 3 successi, ancora in posizione favorevole ma con la necessità di recuperare Antetokounmpo e ritrovare equilibrio per le prossime sfide decisive, specialmente quella contro la Spagna.

Conclusioni

La vittoria contro la Grecia rappresenta un momento storico per la Bosnia ed Erzegovina, capace di imporsi contro una delle favorite del torneo. Per la squadra ellenica, invece, arriva un campanello d’allarme: senza Giannis Antetokounmpo, il cammino verso le fasi finali di EuroBasket 2025 si fa decisamente più complicato.

Grecia: Sloukas 15 e 8 assist, Dorsey 14, Papanikolaou 11.

Bosnia ed Erzegovina: Nurkic 18 e 10 rimbalzi, Roberson 18, Atic 15 e 8 rimbalzi.

QUI le stats complete del match.