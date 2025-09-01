EuroBasket, arrivano altri infortuni: si fermano Jokubaitis e Micic

Questo EuroBasket sta iniziando a collezionare parecchi forfait: il più significativo finora è senza dubbio quello di Bogdan Bogdanovic, infortunatosi alla seconda partita e tornato negli USA per recuperare da uno stiramento in tempo per la stagione regolare NBA. Oggi la Lettonia ha perso due giocatori, non si sa per quanto, e Luca Banchi ha sollevato il tema del possibile ampliamento dei roster per manifestazioni di questo tipo. La Germania, dal canto suo, ha detto addio a Johannes Voigtmann per questo Europeo: l’ex Milano si dovrà operare.

In serata sono arrivati altri due stop, in attesa di capire di quantificarne i tempi di recupero. In Finlandia-Lituania, si è fermato Rokas Jokubaitis, uno dei migliori giocatori di questo EuroBasket con 17.3 punti e 8.5 assist di media finora. Il nuovo playmaker del Bayern Monaco ha chiuso comunque da top scorer con 16 punti e 9 assist, ma nel quarto periodo ha abbandonato il campo per un infortunio al ginocchio.

Turnuva ilerledikçe can sıkıcı sakatlıklar üst üste gelmeye devam ediyor. Bu kez de Litvanya’nın önemli isimlerinden Rokas Jokubaitis sakatlandı. pic.twitter.com/Go9Tnnmj1a — Ferhat Yeşiltaş (@NeoRock06) September 1, 2025

Poco dopo la Serbia, in campo contro la Repubblica Ceca, ha perso Vasilije Micic, che finora era stato utilizzato col contagocce ma ha visto il suo minutaggio aumentare con l’assenza di Bogdanovic. Il due volte MVP di EuroLega ha abbandonato il campo nel quarto quarto per quello che è sembrato un infortunio al costato.