La Slovenia batte a fatica l’Islanda grazie al solito Doncic

Slovenia – Islanda 87-79

(20-21; 15-15; 11-24; 33-27)

La Slovenia ritrova la vittoria a EuroBasket 2025 superando l’Islanda con il punteggio di 87-79, in una partita più complicata del previsto. Il successo consente agli sloveni di portarsi sul record di 2-2, restando in piena corsa per la qualificazione. Per l’Islanda, invece, arriva la quarta sconfitta consecutiva (0-4), che significa eliminazione matematica dal torneo.

L’andamento della gara

Il match ha avuto un andamento a strappi, come testimoniano i parziali. L’Islanda ha sorpreso la Slovenia nel primo tempo, chiudendo in vantaggio la prima frazione e andando al riposo lungo sul 36-35, grazie a una difesa aggressiva e all’ottima serata dei suoi esterni.

Il terzo quarto è stato il momento chiave della partita: la Slovenia, trascinata da Luka Doncic, ha alzato i giri del motore in attacco e ha piazzato un parziale da 24-11 che ha ribaltato l’inerzia. Nel finale, nonostante il tentativo di rimonta islandese, la maggiore qualità tecnica slovena ha fatto la differenza, con un ultimo quarto chiuso 33-27 a favore.

I protagonisti

Ancora una volta, il leader della Slovenia è stato Luka Doncic, autore di 26 punti e 7 rimbalzi, determinante soprattutto nella seconda metà di gara. Ottimo anche l’apporto di Aleksej Nikolic, che ha firmato 17 punti, e di Rok Radovic con 9.

Per l’Islanda spicca la prestazione di Martin Hermannsson, miglior marcatore della sua squadra con 22 punti. In doppia cifra anche Jon Axel Gudmundsson (11), Kristinn Palsson (11) e soprattutto Tryggvi Hlinason, autore di una doppia doppia da 11 punti e 14 rimbalzi, dominando spesso sotto i tabelloni.

Situazione nel girone

Con questa vittoria, la Slovenia sale a 2-2 e resta in piena lotta per un posto nella fase a eliminazione diretta. L’Islanda, invece, scivola sul 0-4, venendo sostanzialmente eliminata da EuroBasket 2025.

Slovenia: Luka Doncic 26+7 rimbalzi, Aleksej Nikolic 17, Rok Radovic 9.

Islanda: Martin Hermannsson 22, Jon Axel Gudmundsson 11, Kristinn Palsson 11, Tryggvi Hlinason 11+14 rimbalzi.

QUI le stats complete del match.