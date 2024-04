CLAMOROSA vittoria dell’EA7 Milano! Virtus Bologna DEMOLITA e l’Olimpia tiene acceso il lumicino Play-In

Olimpia EA7 Milano – Virtus Bologna 90-75

(22-18; 24-16; 27-19; 17-22)

Vittoria perfetta dell’Olimpia EA7 Milano contro la Virtus Bologna che tiene così accesa la fiammella del Play-In, anche se le Scarpette Rosse per compiere il miracolo devono vincere contro il Maccabi Tel-Aviv e sia Efes Istanbul sia Partizan Belgrado devono perdere le rispettive gare. Le VuNere hanno dimostrato ancora una volta di essere in grande difficoltà psico-fisica dopo la brutta sconfitta in casa contro Pistoia e in generale il momento non positivo che stanno vivendo in Italia e in Europa.

1° tempo

L’inizio di gara è abbastanza contratto, entrambe le squadre segnano veramente poco e al giro di boa della prima frazione di gioco siamo sul 7 pari. Poi però Nikola Mirotic e Alex Poythress salgono in cattedra e a 3′ dal termine siamo sul 18 a 9. Lundberg accorcia a -6 e sulla sirena Awudu Abass fissa il -4 di fine primo quarto. 22 a 18 per le Scarpette Rosse.

A inizio secondo periodo Achille Polonara cerca di tenere in piedi le VuNere ma Mirotic non ha alcuna intenzione di giocare questa gara punto a punto. Shields segna il transizione la tripla nuovo +6 a 1 minuto dalla fine. Negli ultimi 60 secondi l’Olimpia scappa e chiude all’intervallo lungo in vantaggio di quattro possessi pieni, 46 a 34.

2° tempo

Al ritorno dagli spogliatoi c’è solo una squadra in campo ed è l’Olimpia Milano. I meneghini dilagano con un Mirotic strepitoso e Shabazz Napier segna la tripla del +22 al minuto 25 di questa contesa. La Segafredo ha davvero poche idee e molto confuse, sembra una squadra totalmente diversa da quella che abbiamo visto in certe gare europee. Al 30′ siamo sul 73 a 53 per i padroni di casa.

Gli ultimi 10 minuti hanno veramente poco da dire ai fini del risultato perché l’EA7 Milano ha scavato un solco incolmabile nel terzo periodo contro la Virtus Bologna. Il divario resta più o meno invariato nel quarto dell’ultimo quarto e alla fine i lombardi portano a casa questa vittoria con il punteggio conclusivo di 90 a 75.

Olimpia Milano: Lo 2, Poythress 8, Tonut 15, Melli 13, Napier 8, Ricci 0, Flaccadori NE, Hall 8, Shields 11, Mirotic 18, Hines 4, Voigtmann 3. All. Ettore Messina.

Virtus Bologna: Lundberg 2, Belinelli 13, Pajola 7, Dobric 6, Lomazs 2, Shengelia 21, Hackett 1, Mickey 5, Polonara 8, Zizic 5, Dunston 2, Abass 3. All. Luca Banchi.

