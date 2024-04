Bronny James ha deciso: si dichiara eleggibile al Draft, ma non solo…

Poco fa Bronny James, celebre figlio di LeBron, ha ufficializzato via Instagram l’intenzione di dichiararsi eleggibile al Draft 2024. Ma non solo: Bronny ha anche ammesso di aver inserito il proprio nome nella lista dei trasfers NCAA: se rimarrà alla fine al college dunque lascerà comunque USC, dove ha giocato la sua stagione da freshman.

Perché due strade opposte? Semplicemente perché, allo stato attuale delle cose, Bronny non è per niente sicuro di venire scelto al Draft di quest’anno. Sebbene mesi fa veniva considerato quasi una scelta da Lottery, i seri problemi cardiaci e una prima stagione tutt’altro che esaltante con USC ne hanno ridimensionato le quotazioni. Secondo ESPN, il classe 2004 ha chance di venire scelto a metà secondo round. Forse una pick troppo bassa per Bronny James, che a quel punto potrebbe seriamente pensare di ritentare tra un anno. I prospetti hanno infatti tempo per togliere il proprio nome dal calderone e prolungare la propria permanenza in NCAA.

Nella sua prima stagione con gli USC Trojans, che a prescindere da tutto sarà anche l’ultima, Bronny ha mantenuto 4.8 punti, 2.8 rimbalzi e 2.1 assist di media, tirando col 37% dal campo, il 27% da tre e il 68% ai liberi. Secondo Chris Mannix di Sport Illustrated, gli scout sarebbero divisi su di lui.