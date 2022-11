Clamoroso a Milano, ipotesi dimissioni per Ettore Messina

Bruttissimo momento per l’Olimpia Milano, sconfitta nettamente in casa in EuroLega dall’Efes Istanbul.

Un ko che ci può stare, vista la caratura dell’avversario, ma decisamente meno accettabile se si analizzano le proporzioni (51-80) e la prestazione. Quinta sconfitta consecutiva in Europa per i biancorossi che per la quarta volta nelle ultime cinque gare internazionali non sono andati oltre i 62 punti.

Una battuta d’arresto che fa male e apre a clamorosi scenari, come il passo indietro del coach Ettore Messina. In conferenza stampa l’allenatore italiano si è assunto le responsabilità della situazione, paventando la possibilità di dimettersi qualora le cose non cambiassero.