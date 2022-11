L’Olimpia Milano gioca due quarti, poi l’Efes dilaga e stravince

OLIMPIA MILANO 51 – EFES ISTANBUL 80

( 18-18; 16-16; 7-21; 10-25)

Partita durissima in un momento difficilissimo per l’Olimpia Milano che, in cerca della vittoria, trova sulla sua strada i Campioni d’Europa dell’Efes Istanbul. La gara dura solo due quarti, quelli in cui le squadre giocano in equilibrio. Nel terzo quarto Clyburn e compagni spaccano completamente il match, asfaltando una Milano sempre più confusa.

Buon avvio di Milano con belle percentuali da dietro l’arco ma con Micic e Pleiss mettono in ritmo l’Efes e sorpassano con un minibreak di 0-7. Davies sblocca Milano e Mitrou-Long completa la rimonta sul finale di primo quarto (18-18). Pangos accende ancora l’attacco dell’Olimpia. Milano cattura buoni rimbalzi offensivi che permettono a Mitrou-Long di piazzare il +8, arriva però immediatamente la risposta di Beaubois e Bryant che impattano. Clyburn vola in contropiede ma Hines tiene vivo l’attacco dell’Olimpia. Pleiss segna la tripla del sorpasso, poi il contropiede di Voigtmann e Hall riporta in equilibrio il punteggio. Il secondo tempo termina 34-34.

La ripresa ha la firma di Clyburn che trascina l’Efes sul +13, paralizzando l’attacco dell’Olimpia Milano che va a segno con Davies dopo 5′. Mitrou-Long e Melli provano a scuotere Milano ma l’Efes di Clyburn e Micic piazzano il nuovo break che vale il 41-55 di fine terzo quarto. L’avvio di ultima frazione è un incubo ancora perggiore: due triple di Clyburn e un antisportivo per Mitrou-Long che valgono il +21 Efes. Le percentuali degli ospiti sono irreali e tutti i giocatori vanno a segno da ogni soluzione, a differenza di Milano che vede solo il buio, precipitando fino al +30. I primi tiri liberi di Milano arrivano a poco meno di 2′ dalla fine e la dicono lunga sulle difficoltà di questo secondo tempo. Termina 51-80.

TABELLINI

OLIMPIA MILANO: Davies 5, Thomas n.e., Luwawu-Cabarrot 6, Mitrou-Long 10, Pangos 7, Melli 9, Ricci, Hall 5, Baldasso n.e., Alviti Hines 6, Voigtmann 3. Coach Messina.

EFES ISTANBUL: Beaubois 8, Bryant 6, Ilyasoglu, Clyburn 24, Taylor 3, Pleiss 13, Micic 12, M’Baye 10, Polonara 4, Zizic, Dunston. Coach Ataman.

