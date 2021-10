Clamoroso dalla Spagna: “Nasce NBA Europa, in collaborazione con la FIBA”

Il panorama del basket europeo e mondiale potrebbe cambiare radicalmente nei prossimi mesi.

Almeno così sembra dalla scoop lanciato qualche ora fa da Marca. Secondo il quotidiano spagnolo la NBA sarebbe pronta a sbarcare in Europa, creando un campionato con le migliori squadre del Continente, una divisione europea del torneo più importante al mondo.

Per farlo la NBA si avvarrebbe della collaborazione della FIBA, un po’ come avvenuto in Africa. Una partnership che andrebbe di fatto a sancire la morte di EuroLeague a la fine della sua controversa egemonia sulla pallacanestro europea.

A dare la spinta al tutto i tanti club di EuroLega in disaccordo con la gestione di Jordi Bertomeu. Queste squadre starebbero spingendo per la riappacificarsi con FIBA e di conseguenza per aderire a NBA Europa.

Ci sarebbe, addirittura, una lettera già inviata da Adam Silver a Bertomeu nella quale si specifica la volontà di coinvolgere i top club europei nel nuovo progetto che potrebbe partire già nella prossima stagione.

Nella serata di ieri è arrivata una nota di FIBA Europe che conferma la volontà di riunificare la pallacanestro del Vecchio Continente. C’è stato, a riguardo, un incontro a Settembre, con gli azionisti dell’ECA, cui ha partecipato anche la NBA. Il comunicato si chiude con la promessa di continuare a incontrarsi per portare avanti la discussione.