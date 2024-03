CLAMOROSO in Campania: campionato SOSPESO a causa delle troppe violenze

Incredibile decisione presa dal Comitato Regionale FIP Campania: sospeso il campionato di Divisione Regionale 1 a causa dei troppi episodi di violenza verificatesi nelle ultime settimane.

Lo comunica l’ente attraverso una nota firmata dal presidente Antonio Caliendo: stop a tutte le partite in programma nel prossimo weekend.

Il Presidente Antonio Caliendo, insieme al Consiglio Direttivo di FIP Campania, comunica la sospensione di tutti i match di Campionato di Divisione Regionale 1 in programma il 23 e 24 Marzo. Una decisione che risulta drastica ma inevitabile, a causa dei gravissimi atti di violenza a danno degli arbitri, che si sono verificati durante l’ultima giornata di campionato. Purtroppo, non si tratta di episodi isolati. Il Presidente e il Consiglio Direttivo intendono far luce su una sequela di comportamenti violenti, minacciosi, intimidatori e irriguardosi compiuti da atleti, allenatori dirigenti e pubblico, che si protraggono dall’inizio della stagione. Come evidenziato, si tratta di una decisione irrevocabile e non contestabile, che potrà essere estesa anche agli altri campionati nel caso in cui la situazione non dovesse tornare alla normalità. Per avere un confronto costruttivo e sereno, le Società potranno prendere parte alla riunione indetta dal Presidente sabato 23 marzo, alle ore 11.00, presso il Palavesuvio (NA) Nelle ultime settimane in Campania e nello specifico nella ex Serie D si sono verificati diversi episodi di violenza. Sabato scorso due giocatori del Crazy Team Scafati hanno aggredito un arbitro nel finale di partita, strappandogli il fischietto, insultandolo e spintonandolo. Qualche giorno prima a Sarno un altro direttore di gara era stato preso a calci da un dirigente, rendendo necessario l’intervento della polizia.

Il presidente Caliendo ha spiegato a Il Mattino che “non si tratta di episodi isolati, da inizio stagione si registrano comportamenti violenti, minacciosi, intimidatori e irriguardosi da parte di atleti, allenatori, dirigenti e spettatori”. Successivamente ha aggiunto che anche nei primi campionati giovanili, Under 13 e Under 14, ci sono state offese e minacce provenienti dai genitori dei ragazzi impegnati in campo. Infine il monito: “Questa decisione potrà essere estesa anche ad altre categorie se la situazione non dovesse tornare alla normalità”.

Le partite in questione verranno recuperate più avanti ma si tratta comunque di un segnale forte lanciato dal comitato campano per far sì che nei vari campi si torni a respirare un clima più sereno.