CLAMOROSO in LBA! Le Iene confermano le scommesse TRUFFA a Scafati e Gandini parla anche di Napoli

Dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni, ieri sera è andato in onda il servizio delle Iene dove Stefano Corti ha dimostrato che in LBA a Scafati – e Umberto Gandini, Presidente di LBA, ha detto anche a Napoli – sono state messe in atto delle scommesse truffa.

In estrema sintesi, poi vi invitiamo a vedere il servizio completo, il personale addetto alle statistiche di Scafati andava a falsificare i tabellini finali aggiungendo degli assist che non si concretizzavano davvero o totalmente inventati, permettendo alle persone informate dei fatti di vincere decine di migliaia di euro. Tra le persone che hanno scommesso pare esserci anche l’ex addetto stampa della formazione gialloblu, Luigi Cocco, oltre ad altre persone tutte quante residenti a Scafati. Parliamo di ex addetto stampa perché pochi giorni fa la società campana l’ha allontanato da questo ruolo e perciò non lavora più per la Givova.

Alla fine del servizio, Umberto Gandini ha ammesso che per la prossima stagione dovranno necessariamente cambiare questo format che non tutela la sicurezza della sportività e della stessa LBA e ha però anche aggiunto che queste scommesse non hanno compromesso il risultato finale delle partite perché quegli assist sono risultati ininfluenti sulla vittoria finale o meno di Scafati e/o Napoli in quanto non accaduti veramente.