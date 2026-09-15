Napoli Basket, salta Jaiteh: ufficiale Kaleb Tarczewski

Il Napoli Basket alla fine deve rinunciare a Mouhammadou Jaiteh, che nei giorni scorsi sembrava in arrivo dal Dubai Basketball in prestito. Il lungo francese, reduce da una stagione totalmente ai box per la rottura del tendine d’Achille, non sarebbe stato convinto del trasferimento e del ritorno in Italia, dove avrebbe giocato l’EuroCup. La squadra partneopea, che quest’anno ha ambizioni particolarmente alte vista la partecipazione alla seconda coppa europea più importante, è corsa subito ai ripari e oggi ha ufficializzato la firma di Kaleb Tarczewski.

Il lungo americano, classe 1993, tornerà quindi a calcare i parquet italiani dopo l’esperienza all’Olimpia Milano dal 2017 al 2022. In biancorosso, Tarczewski ha vinto due Scudetti, tre Supercoppa Italiana e due Coppa Italia. Dal 2022 si era trasferito in Giappone, dove ha indossato prima la maglia dei Gunma Crane Thunders e dei Yokohama B-Corsairs: nella scorsa stagione in JBP ha segnato 9.0 punti di media con 8.4 rimbalzi.