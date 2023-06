Colpaccio Cantù: Nikolic resta per provare a riportare in A1 i brianzoli

Acqua. S. Bernardo Pallacanestro Cantù è lieta di annunciare di aver rinnovato per le prossime due stagioni l’ala serba, di formazione italiana, Stefan Nikolic.

Nikolic, nato a Belgrado il 29 maggio 1997, è stato un grande protagonista dello scorso campionato della formazione di coach Sacchetti, chiudendo la regular season con 15,8 punti e 5,4 rimbalzi di media a partita. Proprio in virtù di queste cifre, l’esterno serbo è stato inserito nel miglior quintetto della Serie A2 del girone di andata ed è stato nominato MVP della categoria nel mese di dicembre.

“Il rinnovo di Stefan Nikolic – commenta l’allenatore dell’Acqua S.Bernardo, Romeo Sacchetti – è un ottimo punto di partenza del nostro mercato. È un giocatore che ha mostrato miglioramenti importanti nel corso della passata stagione e che, come tutti noi, ha un grande desiderio di rivincita che dovrà passare attraverso sacrificio e passione per il lavoro per continuare a crescere individualmente e nell’interesse della squadra che allestiremo. Desidero ringraziare la società per aver esaudito un mio desiderio e per aver condiviso l’importanza della sua riconferma”.

“Sono davvero motivato – commenta Stefan Nikolic – all’idea di rimanere a Cantù e di provare a fare meglio dello scorso anno. Sono felice che la società insieme al coach abbiano apprezzato il mio impegno: da parte mia non posso che garantire la mia voglia di migliorare. Ho già iniziato a lavorare per arrivare ancora più pronto alla prossima stagione. Il mio desiderio è conquistare la Serie A con la mia squadra, continuando a lottare insieme per gli obiettivi che ci eravamo prefissati”.

La carriera

Dopo un brillante percorso nelle giovanili della Virtus Bologna – che da MVP trascina sino alla conquista del tricolore U17 grazie a 26 punti in finale – Nikolic si trasferisce nel vivaio della Stella Azzurra Roma, debuttando in Prima Squadra nel campionato di Serie B. Nell’estate del 2016 firma con l’Orlandina, che lo gira però in prestito a Napoli per permettere al giocatore di completare i quattro anni utili per ottenere la formazione italiana.

Con 13 punti, 5.8 rimbalzi e 1.8 assist di media in regular season e più di 15 punti e 6 rimbalzi a partita nei playoff, Nikolic è tra i principali protagonisti della promozione dalla B alla A2 del team campano, con cui vince anche una Coppa Italia di categoria, venendo nominato MVP del torneo. Al termine del 2016-‘17, inoltre, vince anche il premio come “Miglior U21” della Serie B. Sotto il Vesuvio, Nikolic resta un’altra stagione in prestito, riuscendo a mantenere la doppia cifra nei punti nonostante il salto di categoria (10.7 di media in circa 28’ di impiego a partita). Conclude l’annata 2017-’18 alla Poderosa Montegranaro, che lo ingaggia come rinforzo in vista dei playoff.

Nell’estate del 2018 resta in A2, ma cambia nuovamente canotta, approdando a Udine. Con i friulani viaggia a 5.7 punti e 3.3 rimbalzi di media in 17’ a partita, in regular season; nei playoff, invece, si scatena, raddoppiando quasi tutte le sue statistiche. È dunque meritato, nell’estate successiva, il suo ritorno in Virtus: in maglia Segafredo vive un biennio importante, culminato con la vittoria dello scudetto.

Arrivato alla Pallacanestro Cantù nell’estate del 2021, Nikolic conosce una crescita esponenziale che lo porta dai 6,9 punti con 2,4 rimbalzi di media della prima stagione ai 15,8 punti e 5,4 rimbalzi di media dello scorso campionato.

Fonte: ufficio stampa Pallacanestro Cantù

