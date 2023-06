EA7 Milano, mercato: Baldasso lascia e si trasferisce in un altro top team italiano

Tommaso Baldasso e l’Olimpia EA7 Milano hanno deciso di non continuare insieme e il mercato porterà l’ex point guard della Virtus Roma al Derthona Tortona.

Secondo quanto riportato da Alessandro Maggi di Sportando e RealOlimpiaMilano, Tommaso Baldasso firmerà un triennale con il Derthona Basket, che quest’anno giocherà per la prima volta nella sua storia un competizione europea, la FIBA Champions League.

Tommaso Baldasso lascia Olimpia Milano. Dopo quasi due stagioni, e due scudetti, il play firma forse il più importante contratto della sua carriera: triennale con @DerthonaBasket — Alessandro Luigi Maggi (@AlessandroMagg4) June 30, 2023

L’esterno ha avuto veramente poco spazio quest’anno e vuole giocarsi le sua chance da protagonista in una formazione che, sotto la guida di Marco Ramondino, ha il sogno di raggiungere la finale Scudetto o proprio contro Milano oppure contro la Virtus Bologna, acerrima avversaria di Baldasso sia all’Olimpia sia ai tempi della Fortitudo, per cercare di interrompere questo duopolio.

A questo punto l’EA7 Milano dovrà scandagliare il mercato per cercare un sostituto di Baldasso, anche se tutto dipende da Darius Thompson. L’aggiunta dell’ex Brindisi permetterebbe all’Olimpia di avere un italiano – naturalmente solo qualora dovesse giocare con l’Italbasket il Mondiale – di assoluto livello. Altrimenti potrebbe riportare a casa Giordano Bortolani, come scrivevamo in quest’articolo QUI.

Probabilmente Tommy Baldasso farà il playmaker titolare alla Bartram Yachts Tortona e questa è una bellissima notizia per la sua crescita professionale e per il futuro dell’Italbasket perché sarà in cabina di regia in un club molto importante e con grandi ambizioni.