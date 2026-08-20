Colpo Jae Crowder: il veterano NBA sbarca per la prima volta in EuroLega

L’ASVEL ha dovuto cambiare in corsa i propri piani, rinunciando a tutti i big che aveva già firmato come Sylvain Francisco, Daniel Theis e Armoni Brooks: i francesi sono stati costretti a ricostruire il roster con un budget più che dimezzato e tra le prime “nuove” aggiunte ci sono Patty Mills, Joel Bolomboy, Nate Sestina e ora anche Jae Crowder. Il veterano NBA, 36 anni, è stato ufficializzato poco fa dall’ASVEL e approderà per la prima volta in Europa.

Crowder ha giocato 12 anni in NBA con diverse maglie: Dallas Mavericks, Boston Celtics, Cleveland Cavaliers, Utah Jazz, Memphis Grizzlies, Miami Heat, Phoenix Suns, Milwaukee Bucks e Sacramento Kings. Ha totalizzato 812 partite e segnato 9.3 punti di media, con un massimo di 14.2 nella stagione 2015-16 a Boston. Nel 2021 aveva raggiunto le NBA Finals con Phoenix, perdendo però contro i Bucks ai quali si sarebbe unito qualche mese più tardi. Nella passata stagione, Crowder aveva giocato in Porto Rico ai Vaqueros de Bayamon (la stessa squadra in cui due anni fa aveva militato Gallinari) segnando 14.4 punti a partita.

La presenza di Jae Crowder nel roster allenato da Tony Parker aumenta ulteriormente l’età media già tenuta alta da Mills (38 anni) e Bolomboy (32 anni). Piccola curiosità: anche il padre di Crowder, Corey, aveva giocato con l’ASVEL nella stagione 1997-98, pur avendo avuto molta meno fortuna in NBA (58 partite tra Jazz e Spurs).