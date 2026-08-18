Olympiacos, è scontro con Thomas Walkup che vuole andare a Dubai

Thomas Walkup gioca nell’Olympiacos dal 2021 e in biancorosso ha vinto l’EuroLega nell’ultima stagione, più 3 campionati greci, 3 Coppe di Grecia e 4 Supercoppe. Quest’estate però il rapporto tra la point guard americana (che nel frattempo ha preso il passaporto greco e gioca con la Nazionale) e il club di Atene si interromperà, in maniera brusca: Walkup ha un accordo con Dubai Basketball ma l’Olympiacos, forte di un anno di contratto ancora valido, non intende lasciarlo partire facilmente.

In un comunicato pubblicato oggi dall’Olympiacos, il club ha dichiarato che Walkup avrebbe mandato una lettera chiedendo l’immediato svincolo e la terminazione del contratto, senza che ci fosse una reale motivazione. “Aspettiamo il giocatore il 20 agosto per le visite mediche” si legge nel comunicato in cui il Pireo minaccia azioni legali nel caso Walkup non si presentasse.