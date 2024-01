Serviva un colpo di spessore per risollevare le sorti di una stagione finora non brillante ed ecco che coach Messina è pronto ad accogliere all’Olimpia EA7 Milano Rodney McGruder.

Play/Guardia statunitense classe 1991 di 195 cm, free agent da inizio stagione dopo aver disputato la pre-season con Golden State Warriors non convincendo però coach Kerr a garantirgli un posto nelle rotazioni.

Il prodotto di Kansas University esordisce in NBA nel 2016 con la casassa dei Miami Heat, disputando tre stagioni con un discreto minutaggio, 5.6 di media garantiti da un 43% da due e un 36% dall’arco. Nell’annata 2018/2019 viene declassato in G-LEAGUE con i Sioux-Falls Skyforce (la squadra satellite degli HEAT) mettendo a tabellino 1091 punti in 161 match.

Nel 2019/2020 veste la canotta Clippers mantenendo, grosso modo, i numeri della precedente esperienza in Florida e dal 2020 passa a Detroit dove rimane sino al termine della stagione 22/23, viaggiando a 15 minuti di media di impiego e 4,7 punti a partita.

McGruder allunga il pacchetto degli esterni biancorossi, già potenziato dall’innesto di Napier – che ha sicuramente smosso qualcosa nei meccanismi offensivi EA7 – e dal recupero di Billy Baron, assoluto protagonista della passata stagione.

Ottime doti in 1 vs 1 e mano molto educata dall’arco, cercherà sin da subito di alzare l’asticella delle ambizioni di Milano, ancora in corsa per un posto nel play-in di Eurolega.

Fonte: Telesports.rs

