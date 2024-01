L’EA7 Milano si ricompone e batte Trento nel finale

Dolomiti Energia Trento – EA7 Olimpia Milano: 74 – 79

(25-14; 16-24; 14-19; 19-22)

Coach Messina potrà dormire sonni tranquilli, almeno per stanotte. L’EA7 Milano scaccia i fantasmi di un’esclusione dalle final eight di Coppa Italia con il successo a casa di Trento.

Shabazz Napier ha invertito la rotta di una squadra cha ha palesato enormi difficoltà ad inizio stagione e ora, step by step, sta ritrovando le sue certezze e sta ricevendo un plus da giocatori come Bortolani (anche oggi ottima prestazione) e Flaccadori, inizialmente poco inclusi nelle rotazioni.

1° TEMPO

La DOLOMITI ENERGIA non vuole sfigurare davanti al suo pubblico e piazza subito un parziale di 6 a 0 che costringe un irritato Messina al time-out per convincere i suoi a cambiare approccio, ma deve fare i conti con uno scatenato Grazulis, autore di tre bombe di fila che portano il punteggio sul 23 a 5 dopo 7 minuti di gioco.

Si accendono le sirene per Milano, non intenzionata a collezionare la settima sconfitta stagionale: Bortolani e Ricci animano la rimonta completata a metà secondo periodo (28-28) dal piazzato di Melli, con soli 3 punti subiti in gran parte del periodo. Grazulis si rialza dalla panca e ricorda di essere in giornata chiudendo la prima metà di gara con 17 a referto; sponda EA7 mani calde per Devon Hall, anch’egli in doppia cifra alla pausa lunga chiusa sul 41 – 38.

2° TEMPO

L’Olimpia mette fuori ritmo l’attacco di Trento e tenta la fuga (43-54) grazie a un parziale di 2 – 15 in soli 3 minuti. Poi, come capita frequentemente, un inspiegabile black out offensivo consente ai locali di rientrare rapidamente nel match promettendo un finale di gara al cardiopalma (55 – 57 alla penultima sirena).

Nel quarto periodo Trento ci prova con Baldwin e Cooke, Milano risponde da 3 prima con Voigtmann e poi con Bortolani. Forray ed Ellis falliscono la tripla del pareggio a 52’’ dal termine, dall’altra parte del campo uno spietato Napier chiude il match la giocata del campione. Milano vince 79 a 74 a Trento.

EA7 aggancia il quarto posto in classifica in attesa del risultato di Reggiana – Virtus e Reyer Venezia – Gevi Napoli per decretare gli accoppiamenti della cinque giorni di Torino in programma dal 14 al 18 Febbraio.

TRENTO: Grazulis 20, Baldwin 11, Alviti 9, Forray 9, Ellis 8, Cooke 7, Biligha 6, Stephen 2, Udom 2, Conti.

MILANO: Napier 17, Hall 16, Bortolani 12, Hines 8, Melli 8, Poythress, Flaccadori 5, Ricci 4, Voigtmann 3, Tonut.

Clicca qui per le statistiche complete.

Leggi anche: Colpo NBA per l’EA7 Milano: Rodney McGruder in dirittura d’arrivo!