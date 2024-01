Tony Parker, sei sicuro che sia tutta colpa di Pozzecco?

Gianmarco Pozzecco non è durato nemmeno 70 giorni sulla panchina dell’LDLC ASVEL Villeurbanne di Tony Parker. E ora il francese ha deciso di sparare a zero sul commissario tecnico dell’Italbasket, come potete leggere in questa intervista QUI, per il quale ha sempre ammesso una certa ammirazione cestistica e simpatia umana, tanto da averlo scelto perché l’ASVEL aveva bisogno di un “elettroshock”, come dichiarato poco dopo il suo arrivo a ottobre.

Com’è andata in numeri l’avventura di Pozzecco all’ASVEL di Tony Parker

Ricordiamo che l’ex Sassari e Milano aveva firmato all’ASVEL per sostituire il fratello di Tony, T.J., che aveva iniziato malissimo la stagione con la formazione della città metropolitana di Lione. Il borsino di Pozzecco con i francesi in 69 giorni recita: 7-2 in campionato e 3-12 in EuroLega.

Non sono per nulla numeri così orripilanti, anzi, soprattutto se si pensa che Nando De Colo ha avuto diversi problemi fisici e il roster dell’ASVEL è molto lontano dall’essere da prime 10 di EuroLega, tra giocatori a fine carriera e giovani che hanno bisogno ancora di tempo per diventare da playoff di EuroLega.

Senza poi dimenticare tutte le gare che la formazione transalpina ha perso di pochissimo: contro il Real Madrid qualche giorno fa, il Bayern Monaco alla prima nella nuova arena, il Maccabi Tel-Aviv e anche all’esordio di Pozzecco contro la Virtus Bologna. Con un po’ più di fortuna, oggi staremmo parlando di una squadra con uno score paragonabile a quello di Zalgiris o Efes.

Le accuse di Parker sono tutte meritate?

Sicuramente ha ragione Tony Parker nel dire che non si può giocare con gli stessi 3-4 volte a settimana. Se il Poz aveva deciso di procedere così, sicuramente aveva sbagliato la scelta perché in effetti è impossibile sostenere 3 competizioni per veterani abbastanza chilometrati De Colo, Lauvergne e altri. Però è anche vero che il rinforzo non può essere DeShaun Thomas, che ha fatto malissimo a Milano e diciamo che è stato caldamente accompagnato alla porta da Badalona per il suo pessimo rendimento.

Probabilmente il Poz avrebbe dovuto provare a lavorare un po’ di più con i giovani, lanciandoli maggiormente nella mischia, però è anche vero che con i giovani non vinci e quindi è un cane che si morde la coda. Se avesse vinto 0 gare al posto di 3, non siamo così sicuri che sarebbe durato fino all’Epifania, visto il carattere fumantino del presidente dei francesi.

Quindi è davvero tutta colpa di Pozzecco oppure Tony Parker avrebbe potuto fare di più?

Come sempre, quando le cose non funzionano, difficilmente è solo colpa di uno solo. Il roster dell’ASVEL è oggettivamente quello che è e nemmeno Obradovic, Messina o Scariolo riuscirebbero a fare molto di più con il materiale umano a disposizione.

Probabilmente Pozzecco ha peccato di inesperienza a questi livelli ma crediamo che avrebbe meritato di arrivare almeno a fine stagione, per poi tirare una riga e capire cos’era andato e cosa no e se avrebbe avuto senso andare avanti insieme. Anche perché in EuroLega difficilmente potranno fare meglio e in campionato è davvero difficile vincere perché il Monaco è fortissimo e il Paris Basketball sta disputando una grandissima stagione sia in EuroCup sia in LNB. Che poi, a dirla tutta, non è che il Poz stesse facendo così male perché, al netto di un paio di scivoloni evitabili ma che ci possono stare nella stagione di una squadra che gioca l’EuroLega, l’ASVEL oggi è potenzialmente secondo in classifica e con tutto un girone di ritorno da giocare.

Stiamo a vedere se la coppia italo-francese composta da Edoardo Casalone e Pierric Poupet riuscirà a fare meglio (ce lo auguriamo per l’ex Torino e Sassari) di quanto prodotto da Pozzecco, che ora potrà tornare a dedicarsi totalmente all’Italbasket, con le prime gare di qualificazione a EuroBasket 2025 già a febbraio.

