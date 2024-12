Come cambiano gli Warriors con Dennis Schroder?

I Golden State Warriors hanno fatto scalpore con la prima trade dell’anno, acquisendo Dennis Schroder dai Brooklyn Nets. Gli Warriors hanno inviato ai Nets De’Anthony Melton e diverse seconde scelte. Melton è fuori dall’anno per infortunio e le scelte non significano molto quando gli Warriors cercano di vincere. L’acquisizione di Schroder offre alla squadra delle opzioni nel backcourt al fianco di Stephen Curry.

Infatti, gli Warriors hanno in mente di utilizzare Stephen Curry e Dennis Schroder insieme nel backcourt, come riporta Shams Charania di The Athletic.

