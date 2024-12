Alessandro Gentile DOMINANTE contro Cividale: season-high e vittoria

Alessandro Gentile continua ad essere un cheat code in Serie A2: l’ex capitano dell’Olimpia, ora in forza all’Urania Milano, è stato l’assoluto protagonista della vittoria di misura 81-79 su Cividale di ieri sera. L’azzurro ha realizzato una doppia-doppia con anche il proprio season-high: 33 punti e 10 rimbalzi in 36′, tirando 14/22 dal campo.

Gentile ha stabilito il suo record stagionale superando i 26 punti realizzati un paio di settimane fa ad Avellino. In questa stagione sta segnando 18.9 punti di media, terzo miglior marcatore di A2.

L’Urania contro Cividale ha inseguito per due quarti, passando avanti nel terzo con una tripla di Leggio. Gli ospiti, guidati da un Lucio Redivo da 26 punti, hanno risposto arrivando comunque sul 51-52 al 30′. Nell’ultima frazione nuova accelerazione dell’Urania che proprio con Gentile si è ritrovata a +6 a 3′ e mezzo dalla fine. I liberi e i rimbalzi offensivi hanno riportato in gara i friulani, che sono addirittura andati a +3 con una tripla di Redivo nell’ultimo minuto di gioco. Ci è voluta una tripla di Cesana per pareggiare i conti e mandare la partita all’OT, dove ancora Gentile ha realizzato i primi 5 punti dei suoi. Il canestro decisivo, quello del momentaneo 81-78, lo ha segnato ancora Cesana: Redivo ha prima fatto 1/2 ai liberi e successivamente ha sbagliato la tripla della possibile vittoria.