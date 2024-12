Darvin Ham è “Mr. NBA Cup”: non ha MAI PERSO!

Darvin Ham è stato oggetto di discussione dopo che i Milwaukee Bucks hanno sconfitto gli Atlanta Hawks per 110-102 nella semifinale di NBA Cup. Il motivo è che Ham non ha mai perso una partita di NBA Cup. A partire dalla stagione 2023, la lega ha introdotto il torneo stagionale per aumentare la competitività durante la stagione.

Ham ha vinto 13-0 in queste partite, in particolare quella inaugurale con i Los Angeles Lakers. Sebbene sia stato sollevato dall’incarico nella offseason, Ham si è unito allo staff di Doc Rivers con i Bucks. Fortunatamente per Milwaukee, sembra che la sua fortuna in coppa si sia trasferita.

Dopo aver iniziato con un record di 2-8, i Bucks hanno invertito la rotta e sono entrati nella discussione sui playoff. Anche se i playoff non si raggiungeranno prima di aprile, la costanza nelle prime fasi della stagione è fondamentale. Sia Giannis Antetokounmpo che Damian Lillard hanno elevato i loro giochi e hanno giocato bene l’uno con l’altro.

Stiamo a vedere se Darvin Ham riuscirà a rimanere imbattuto anche nella finale di NBA Cup tra Milwaukee Bucks e Oklahoma City Thunder. Non sarà semplicissimo ma ce la possono assolutamente fare.

