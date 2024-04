Chi è il miglior centro di sempre per Lou Williams? E perché no Nikola Jokic?

Quando l’anno scorso Nikola Jokic ha vinto il suo primo titolo molti lo hanno inserito nella lista dei migliori centri. Dopotutto, oltre all’anello del campionato, ha anche due premi MVP. Mentre alcuni sono convinti che la stella dei Denver Nuggets, Nikola Jokic, possa già essere il miglior cinque di tutti i tempi, Lou Williams non è tra questi. In una recente puntata del programma Run It Back di FanDuel TV, il tre volte Sesto Uomo dell’Anno ha rivelato chi secondo lui è il più grande centro che abbia mai giocato.

“È lui (Jokic) il miglior centro di tutti i tempi?”, ha chiesto la co-conduttrice Michelle Beadle a Williams e Chandler Parsons.

“Vivo ancora in un mondo in cui Shaquille O’Neal è il miglior centro che abbia mai visto”, ha risposto Williams. “Punto e basta, non c’è scienza che tenga”.

L’ex veterano dell’NBA ha anche spiegato cosa gli servirebbe per considerare Jokic come tale.

“Il giorno in cui vedrò Nikola Jokic rompere un tabellone, voglio dire…”. Williams ha aggiunto ridacchiando.

"I still live in a world where Shaquille O'Neal is the best center I've ever seen, period."@TeamLou23 on if Nikola Jokic could be the best center in NBA history. pic.twitter.com/YXKyWNuZRW

— Run It Back (@RunItBackFDTV) April 23, 2024