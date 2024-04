Colpaccio Maccabi! Rimonta e vittoria in Gara-1 in casa del Panathinaikos

Salta subito il fattore campo nella serie di Playoff di EuroLega tra Panathinaikos e Maccabi Tel-Aviv. Gli israeliani vincono ad Oaka 87-91, grazie ad una rimonta nell’ultimo quarto e ad una difesa che ha tenuto Kendrick Nunn ad appena 8 punti segnati.

Nunn ha segnato 6 di questi punti nei primi 5′ di gioco, dando solo l’illusione di essere in serata di grazia. Il Maccabi ha tenuto botta e ha provato il primo allungo in chiusura di primo quarto, fino al 15-21, per poi farsi nuovamente raggiungere dai padroni di casa. Nel secondo periodo il Panathinaikos ha invece dominato, trovando nella coppia Grant-Lessort il duo per toccare la doppia cifra di vantaggio sul 43-32. Il Maccabi non si è disunito e ad inizio ripresa è tornato a -6 con Wade Baldwin IV, prima di un altro parziale ellenico per il +12 Pana. Proprio quando la gara sembrava indirizzata, gli ospiti hanno trovato un break di 0-5 e sono tornati in partita in vista dell’ultimo decisivo quarto. Frazione appunto tutta a tinte gialloblu, iniziata sul 70-63 e aperta da un 4/4 ai liberi di Baldwin a cui poi è seguita la tripla di Colson per la parità a quota 71. È quindi partito un botta e risposta tra Lessort e i giocatori del Maccabi, col lungo francese unico marcatore biancoverde per quasi 3′ di partita. Col Maccabi a +4 dopo una tripla di Lorenzo Brown, Jerian Grant si è caricato la squadra sulle spalle e con due canestri ha ripreso per i capelli il match. Nel finale ancora Grant protagonista con la tripla del -2 e si è rivisto Nunn, autore del canestro del pareggio con 52” sul cronometro. L’ultima parola è stata però ancora di Brown, capace di rispondere subito. Il resto lo ha fatto una brutta palla persa di Sloukas che ha consentito a Josh Nebo di chiudere la gara ai liberi.

Panathinaikos: Lessort 22, Sloukas 12+13 assist, Grant 11, Grigonis 11.

Maccabi Tel-Aviv: Colson 18, Brown 16, Baldwin IV 15+7 assist, Nebo 12+8 rimbalzi.