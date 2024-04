Ergin Ataman SHOCK: “Se non andiamo alle Final Four lascio il Panathinaikos!”

I tifosi del Panathinaikos negli anni sono stati abituati ad avere un proprietario, Dimitris Giannakopoulos, parecchio esuberante, autore di dichiarazioni spesso sopra le righe. Da quest’anno Giannakopoulos non è solo in questo: coach Ergin Ataman gli tiene testa meritatamente. Il tecnico turco alla sua prima stagione in biancoverde ha riportato il Pana ai Playoff di EuroLega, dove però i biancoverdi sono stati subito sconfitti questa sera in Gara-1 dal Maccabi Tel-Aviv.

Ovviamente in conferenza stampa Ataman ha fatto uno dei suoi soliti show, ma tra una dichiarazione e l’altra ha addirittura minacciato di lasciare la panchina del Panathinaikos se la sua squadra dovesse mancare le Final Four di Berlino. Prima di lasciare la conferenza stampa, Ataman è stato infatti lapidario: “La mia promessa è che, indipendentemente da questo 0-1, andremo alle Final Four. Se non riusciremo ad andare alle Final Four, l’anno prossimo non sarò il coach del Panathinaikos”.

Ergin Ataman: "If we don't go to the Final Four, I will NOT be with Panathinakos next year" 💣💣💣💣💣💣💣💣💣💣💣💣💣pic.twitter.com/LIzxNhS8HJ — Eurohoops (@Eurohoopsnet) April 23, 2024

Bluff? Dichiarazioni un po’ troppo a caldo? Questo lo scopriremo solo tra al massimo due settimane, quando sapremo con certezza se il Pana sarà riuscito a rimontare nella serie e a qualificarsi per le Final Four. Sarebbero le prime Final Four del club ellenico dal 2011-12. Ataman ha comunque ammesso che la sua squadra ha meritatamente perso Gara-1: “Credo che non meritassimo di vincere stasera. Abbiamo sbagliato 10 tiri liberi, i nostri lunghi hanno tirato 1/7 da tre. Abbiamo perso tanti palloni, soprattutto negli ultimi 2′. Giocatori, staff, club: tutti pensavamo sarebbe stato un festival. Non meritavamo di vincere”.