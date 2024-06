“Continuare così o rispettare Abi”: l’addio di Abass alla Virtus Bologna con frecciatina alla società?

“Popolo virtussino. Vi ringrazio per il vostro grandissimo supporto. Vi ringrazio per essermi stati vicini sempre anche quando ero fermo. Sembra ieri che ogni volta che entravo in campo con le stampelle mi coprivate di applausi.

Sono arrivato ad un bivio: continuare così oppure rispettare Abi giocatore e persona. Ho dato tutto per questa canotta, ho lottato, allenamenti in orari improponibili per cercare di rientrare in uno stato di forma incredibile, lacrime, paure… Ho fatto troppe rinunce, premio, stipendi, lo sapete.