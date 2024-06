EA7 Milano, Danilo Gallinari lascia aperto uno spiraglio all’Olimpia

Danilo Gallinari è in ritiro in Porto Rico insieme all’Italbasket e ha già detto che il prossimo anno sarà ancora NBA, niente Olimpia EA7 Milano.

Inizialmente sembrava non ci potesse mai più essere Milano, ma nell’intervista a Piero Guerrini di Tuttosport le cose sembrano essere leggermente diverse…

“Anche quando torno per un breve periodo a Milano e vedo gli amici, avverto l’affetto camminando per strada, è sinceramente dura. Però per questo anno dovranno e dovremo aspettare”, ha detto Danilo Gallinari sulla possibilità di tornare all’Olimpia EA7 Milano quest’estate.

Non è però un no definitivo e per sempre. Possiamo dire con certezza che le stagioni in NBA del Gallo saranno 17 e quasi sicuramente firmerà per una franchigia che proverà a vincere il titolo NBA.

Non sono ancora usciti nomi di squadre e forse non ne usciranno nemmeno nella prima settimana ma siamo certi che riuscirà a trovare un accordo con qualcuno.

Stiamo a vedere se il 2025 sarà l’anno buono per il suo ritorno in Italia oppure se non ci sarà mai un anno buono perché tra poco il Gallo compirà 36 anni…

Leggi anche: “Continuare così o rispettare Abi persona e giocatore”: l’addio di Abass alla Virtus Bologna con frecciatina alla società?