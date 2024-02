Coppa Italia tutta in diretta GRATIS: ecco come vedere la Final Eight e anche la Final Four femminile

Tutta la Coppa Italia di basket sarà trasmessa gratuitamente. La Final Eight di Serie A maschile e la Final Four di Serie A femminile in programma a Torino saranno visibili gratis da tutti.

La Final Eight di basket sarà in onda gratuitamente sui canali Discovery. I quarti di finale di mercoledì e giovedì e le semifinali di sabato andranno in diretta su DMAX mentre la finalissima di domenica sarà trasmessa su Nove. Ricordiamo che l’evento sarà visibile anche sul canale a pagamento Eurosport e in streaming in abbonamento su Discovery+, oltre che su DAZN, anch’essa detentrice dei diritti.

La stessa DAZN si è assicurata anche la Final Four di Serie A femminile e trasmetterà le tre partite gratuitamente: bisognerà comunque registrarsi sul sito di DAZN ma non sarà necessario sottoscrivere alcun abbonamento per vedere le semifinali di venerdì e la finale di domenica. I tre match andranno anche su FLIMA.tv, la web-tv di LBF, anche in questo gratuitamente.

Questo dunque il calendario con le indicazioni su dove guardare le partite, in verde le soluzioni gratuite.

MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO 2024

Quarti di finale LBA

Tv: DMAX (canale 52), Eurosport 1 & 2,

Streaming: Discovery+, DAZN

ore 18:00 EA7 Emporio Armani Milano- Dolomiti Energia Trentino

ore 20:45 Umana Reyer Venezia-Estra Pistoia

GIOVEDÌ 15 FEBBRAIO 2023

Quarti di finale LBA

Tv: DMAX (canale 52), Eurosport 1 & 2,

Streaming: Discovery+, DAZN

ore 18:00 Virtus Segafredo Bologna-Unahotels Reggio Emilia

ore 20:45 Germani Brescia-GeVi Napoli

VENERDÌ 16 FEBBRAIO 2023

Semifinali LBF

Streaming: DAZN, FLIMA.tv

• Ore 17:00 – Umana Reyer Venezia vs Allianz Geas Sesto San Giovanni

• Ore 19:15 – Famila Wuber Schio vs Passalacqua Ragusa

SABATO 17 FEBBRAIO

Semifinali LBA

Tv: DMAX (canale 52), Eurosport 1 & 2,

Streaming: Discovery+, DAZN

Ore 18:00

Ore 20:45

DOMENICA 18 FEBBRAIO