Cosa eccita di più Chris Paul nel suo trasferimento agli Warriors

È ancora strano vedere Chris Paul ai Golden State Warriors in vista della stagione 2023-24. Una delle più importanti operazioni di questa offseason ha coinvolto la futura point guard della Hall of Fame, che gli Warriors hanno acquistato dai Washington Wizards a scapito di Jordan Poole e di altre risorse future.

Gli Warriors, che hanno vinto quattro titoli dal 2015, stanno cercando di capitalizzare le carriere di Steph Curry, Klay Thompson e Draymond Green, ed è per questo che è stata fatta questa trade. Ovviamente Golden State vorrebbe costruire per il futuro e avere un piano in atto per quando queste tre stelle saranno pronte a chiudere le rispettive carriere, ma contendere e possibilmente vincere campionati è l’unica cosa che interessa a questa organizzazione in questo momento.

L’arrivo di CP3 crea immediatamente maggiore equilibrio e stabilità nel backcourt accanto a Steph, cosa che mancava a questa squadra nella stagione 2022-2023. Tutto è ancora così surreale per gli Warriors e Chris Paul ha recentemente parlato con Jonathan Givony di ESPN del suo passaggio in offseason nella Bay Area, affermando che non vede l’ora di lavorare con i suoi nuovi compagni di squadra All-Star.

“Sono eccitato dal poter giocare con Steph, Draymond, Klay, con tutti i ragazzi, con Wigs [Andrew Wiggins]”, ha detto Paul a Givony durante il suo CP3 Elite Guard camp. “Non vedo l’ora di riunirci e di vedere come sarà. È pazzesco come funziona la vita. Ma quando si tratta di pallacanestro, probabilmente sono più vicino alla mia felicità. Ovviamente sono più felice quando sono con la mia famiglia, ma la pallacanestro è il mio luogo sicuro; è così da molto tempo”.

