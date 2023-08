James Harden ha ammesso che vuole giocare in Cina

James Harden, stella scontenta dei Philadelphia 76ers, ha reso ancora una volta felici i suoi fan cinesi dichiarando di essere disposto a giocare un giorno in Cina.

Harden, che attualmente è nel bel mezzo del suo tour in Cina, ha professato il suo amore per la Cina in una recente intervista. Ha detto di aver ricevuto solo rispetto e ammirazione da parte dei tifosi, per cui gli sembra giusto poter giocare lì in futuro.

Anche se Harden non ha detto se e quando lo farà, il fatto che non stia chiudendo la porta a questa possibilità ha sicuramente fatto piacere alla sua legione di sostenitori cinesi.

“Ogni volta che vengo qui, l’amore è pazzesco, capite cosa intendo? Quindi sento che meritano di vedermi giocare qui”, ha detto Harden a Keith Pompey del Philadelphia Inquirer.

Ora, è importante sottolineare che James Harden potrebbe dire queste cose solo per mantenere il suo forte rapporto con la Cina. Il suo esercito di fan sarebbe stato sicuramente deluso se avesse rifiutato l’idea. Non poteva dire di no, vista la situazione in cui si trova.