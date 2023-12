Cosa si sono detti LeBron James e Ime Udoka? La ricostruzione del labiale

Ieri notte, nella partita tra Los Angeles Lakers e Houston Rockets, c’è stata un po’ di tensione tra LeBron James e l’allenatore avversario, Ime Udoka. I due hanno battibeccato finché un arbitro li ha puniti con un fallo tecnico a testa: per Udoka era il secondo, quindi è stato espulso. Ma cosa si sono detti i due? Quali sono state le parole dell’allenatore che hanno fatto perdere la calma a LeBron?

Un account su X che spesso ricostruisce situazioni di questo tipo ha analizzato il labiale dei due. A quanto pare tutto sarebbe partito da una protesta di James nei confronti degli arbitri, il comportamento della star dei Lakers ha fatto perdere la pazienza a Udoka. “Smettetela di piangere come put***e!” ha detto il coach all’indirizzo dei Lakers. “Siamo tutti uomini adulti, la parola ‘put***a’ non è bella da usare. Non usarla così facilmente“ gli ha rispoto LeBron, ripetendolo più volte.

“Sì, l’ho detta. Ora cosa vorresti fare? Vieni qui da me come se volessi fare qualcosa” ha replicato Udoka. Prima di lasciarsi andare ad un “soft ass boy” che non ha bisogno di traduzioni. È stato a quel punto che l’arbitro ha assegnato il doppio tecnico. Prima di uscire dal campo, il coach dei Rockets ha ripetuto: “Smettila di lamentarti. Poi fai finta di voler fare qualcosa!”.

LEAKED Audio Of Ime Udoka Trash Talking LeBron James👀: Udoka: “Stop crying like b*tches, man” LeBron: “We’re all grown men, that b*tch word ain’t cool” Udoka: “Soft a** boy, stop b*tching. Acting like you’re gonna do something” pic.twitter.com/tmcFFsxpUu — LegendZ (@legendz_nba) December 3, 2023

Nel post-partita James si era rifiutato di rivelare cosa si fossero detti, dichiarando ai giornalisti che avevano parlato del Giorno del Ringraziamento.