Achille Polonara è tornato in campo dopo il tumore: com’è andata

Questa sera la Virtus Bologna ha vinto il posticipo contro Tortona, con il netto punteggio di 99-70. Ma se la gara non è stata particolarmente combattuta, è stata comunque interessante per il ritorno in campo di Achille Polonara. L’azzurro era out da inizio ottobre, quando aveva scoperto di avere un tumore ai testicoli in seguito ad un controllo anti-doping. Poco dopo Polonara era stato operato e aveva iniziato la riabilitazione, oltre alla chemioterapia. Oggi, finalmente, è tornato a indossare la maglia bianconera.

Com’è andata? Polonara è rimasto in campo 8′, segnando 5 punti con 1/1 da due punti e 1/3 da dietro l’arco, più una stoppata. Un primo mattoncino per il ritorno ai livelli a cui il lungo azzurro ci ha abituati.

La cosa più bella: Bentornato Achi 💪🏼🤍🖤#AmarsiAncora pic.twitter.com/GeSf8NSukd — Virtus Segafredo Bologna (@VirtusSegafredo) December 3, 2023

Foto: Virtus Bologna