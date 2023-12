Ime Udoka espulso dopo un faccia a faccia con LeBron James

I giocatori NBA che entrano in conflitto con l’allenatore avversario sono abbastanza rari. Ancora più rari sono i casi di giocatori NBA e allenatori che entrano in una guerra di parole che si conclude con l’allontanamento dell’allenatore. È proprio quello che è successo questa notte tra LeBron James e coach Ime Udoka, quando i Lakers hanno vinto contro gli Houston Rockets con un convincente 107 a 97 grazie al 35-14 del secondo quarto.

Una situazione di tensione è arrivata al culmine della gara, quando l’ala di Los Angeles, LeBron James, e il coach di Houston, Ime Udoka, hanno iniziato a parlare. L’arbitro J.T. Orr ha monitorato la conversazione e al termine ha comminato un tecnico sia a James che a Udoka. Poiché era il secondo della partita, Udoka è stato espulso.

Ime Udoka got ejected after having some words with Bron 👀 pic.twitter.com/GzNak5ZLzn

— Bleacher Report (@BleacherReport) December 3, 2023