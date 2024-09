Cos’è successo nell’incontro tra Sinner e Steph Curry a US Open?

Nonostante le polemiche di fine anno, Jannik Sinner chiude il 2024 in cima al mondo del tennis. Il ventitreenne italiano ha sconfitto l’americano Taylor Fritz nella finale degli US Open di domenica, vincendo 3 a 0 e conquistando il secondo titolo SLAM della sua carriera. Un giorno prima di cogliere questo momento storico, ha ricevuto un ospite leggendario. La star dei Golden State Warriors, Steph Curry, con un pallone da basket a tema tennistico in mano, ha scambiato i convenevoli con Jannik Sinner sabato prima di sostenere Jessica Pegula nella finale femminile. I due si sono congratulati l’uno con l’altro per i risultati più recenti: il primo ha vinto la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi e il secondo ha vinto la semifinale contro Jack Draper.

Poi, dopo aver fatto un po’ di conoscenza, il più grande tiratore di tutti i tempi ha chiesto un favore speciale a una delle stelle attuali del tennis: un autografo. Sinner ha firmato il pallone da basket, su cui c’è anche il nome di Pegula, e ha fatto una foto con Curry. Il quattro volte campione NBA ha anche lasciato Flushing, New York, con una nuova racchetta da tennis, quindi tutto sommato sembra aver trascorso una buona giornata.

.@StephenCurry30 stopped by the US Open, and of course he had a tennis inspired basketball 👀 pic.twitter.com/PWb08QQjzH — US Open Tennis (@usopen) September 9, 2024

Naturalmente è stata una grandissima emozione per Jannik Sinner conoscere Steph Curry

