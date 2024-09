Il figlio di Sergio Scariolo tira i liberi su una gamba sola

Sergio Scariolo è ormai uno spagnolo acquisito: dal 2009 allena la Nazionale, con una pausa dal 2012 al 2015, ed ha sposato Blanca Ares, ex giocatrice professionista nonché oro ad EuroBasket 1993. I due hanno due figli: Alessandro, nato nel 2001, e Carlota, nata nel 2002. Essendo entrambi nati in Spagna, quando Scariolo allenava il Real Madrid, la famiglia vive ancora lì e Alessandro ha seguito le orme del padre: milita in Segunda FEB, la terza serie spagnola dopo Liga e LEB Oro, con la maglia del Palmer Basket Mallorca. Qualche anno fa aveva vinto EuroBasket 2018 con la Spagna.

Durante l’ultima partita tra Mallorca e Castellò, i media spagnoli hanno notato un particolare nel gioco di Alessandro Scariolo: il ragazzo tira i liberi su una gamba sola. Vedere per credere. Una tecnica insolita, se non unica nel suo genere, ma dai buoni risultati.

Intervistato da Marca, il classe 2001 ha spiegato perché tira i liberi in quel modo. “È iniziato tutto quest’estate, avevo un fastidio al ginocchio sinistro e tirare così mi faceva sentire meno dolore. Le percentuali erano buone, quindi ho continuato in questo modo” ha spiegato Alessandro Scariolo. Nel corso degli anni abbiamo assistito a tante meccaniche di tiro alla linea della carità, qualche anno fa Sassari ingaggiò un centro che tirava i liberi dal passo “alla Rick Barry”, ma su una gamba sola non era ancora mai successo.