Gianni Petrucci: “Il basket italiano è sano, a differenza di altri abbiamo grandi imprenditori”

A Trapani, per il torneo amichevole che ha visto la partecipazione anche del Partizan Belgrado, non si è registrato tanto pubblico, ma tra i presenti c’era Gianni Petrucci, presidente FIP che negli ultimi mesi ha stretto un rapporto solido con Valerio Antonini. Il numero uno della Federazione, che tra qualche mese sarà impegnato nelle elezioni federali per mantenere la propria carica, è stato intervistato da TeleSud e ha parlato dello stato di salute del basket italiano.

“Lo stato del movimento è buono, è sano. Abbiamo grandi squadre in Serie A. A differenza di altri, non dico chi, abbiamo grandi imprenditori: non solamente Antonini, ma Armani, Segafredo, adesso Gherardi. Poi Luigi Brugnaro, Mauro Ferrari, sono tanti i presidenti in Serie A, sicuramente ne dimentico qualcuno. Sardara, Beniamino Gavio che è il secondo grande costruttore di opere al mondo. Abbiamo davvero una bella squadra di dirigenti. Il campionato di Serie A spero sarà interessante, sarà un bel campionato con l’aiuto di tutte le società” ha detto Gianni Petrucci.

Il presidente federale ha poi fatto un pronostico sul campionato: “Sarà incerto. Tutti danni favorite Milano e Bologna, ma ci sono altre 3-4 squadre che possono sognare. Trapani potrebbe essere la mina vagante, la sorpresa. Ha fatto una grande squadra, Antonini è un imprenditore ambizioso e l’ambizione ci vuole. Anche io sono ambizioso e presuntuoso, ma lui forse mi supera”.

Fonte: Trapani Shark