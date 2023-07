Damian Lillard ha chiesto a Portland di essere ceduto

Damian Lillard aveva deciso nelle scorse settimane di dare un’ultima chance ai Portland Trail Blazers, attendendo la free agency prima di scegliere se chiedere o meno la cessione. Negli anni Dame è diventato un simbolo di fedeltà in NBA, visto che anche nelle difficoltà finora non si era mosso. Ma dopo che Portland, nel primo giorno di mercato, si è limitata a confermare Jerami Grant tra l’altro con un contratto molto pesante (160 milioni di dollari in 5 anni), Lillard ha chiesto la cessione.

Non una cessione qualunque: Lillard ha dato la sua preferenza, già chiacchierata nei giorni scorsi, ai Miami Heat. La franchigia della Florida, reduce dalle Finals perse contro Denver, non sarà l’unica possibile destinazione: l’ultima parola spetta ovviamente a Portland e Lillard ha un contratto fino 2025, anche se la stagione 2024-25 è una Player Option (seppur da 48.7 milioni di dollari). Altre possibili squadre interessate sono Los Angeles Clippers e Philadelphia 76ers, come riportato da Adrian Wojnarowski.

The Heat, Clippers and 76ers are three teams that will have interest in exploring trades for Lillard, sources tell ESPN. The Blazers are expected to value deals that would bring them back young players and draft assets. https://t.co/5KM6EF4RRT

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 1, 2023