Milwaukee Bucks con le spalle al muro: Damian Lillard probabile assente in Gara-4

I Milwaukee Bucks hanno finora giocato le prime 3 partite della serie contro gli Indiana Pacers senza Giannis Antetokounmpo, out per uno stiramento subito negli ultimi giorni della stagione regolare. Ma più che del recupero del greco nelle ultime ore si sta parlando delle condizioni dell’altra stella, Damian Lillard, uscita malconcia da Gara-3. Sebbene Lillard abbia giocato tutta la partita, supplementare compreso, lo ha fatto con un infortunio subito proprio nell’ultimo quarto, uno stiramento al tendine d’Achille.

Lillard ha indossato un tutore al piede nel post-partita ed è ora in serissimo dubbio per Gara-4, che si disputerà a Indianapolis la notte italiana tra domenica e lunedì. Finora l’ex Portland ha segnato 32.3 punti di media nella serie contro i Pacers, spesso e volentieri producendo soprattutto nel primo tempo. Ai Bucks è mancato anche questo e ora, nonostante l’eroica prestazione di Middleton in Gara-3, si ritrovano sotto 2-1 in una serie in cui partivano da favoriti. Una sconfitta nella prossima partita regalerebbe a Indiana il primo match-point in Gara-5 per completare l’upset.

Comunque anche da Giannis non arrivano buone notizie. Doc Rivers ha detto dopo Gara-3 che oggi il greco si sarebbe allenato ma anche che di “dubitare” di recuperarlo in tempo per la prossima partita.