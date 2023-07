Sasha Vezenkov lascia l’EuroLega per la NBA: ricco contratto a Sacramento

Sasha Vezenkov lascia l’EuroLega da MVP: il lungo bulgaro dell’Olympiacos si è accordato con i Sacramento Kings, che ne detenevano i diritti, per un triennale da 20 milioni di dollari complessivi. Un contratto pesante per un giocatore che viene dall’Europa alla prima esperienza nella Lega, ma stiamo pur sempre parlando di un MVP.

Nel corso dei mesi Sacramento, con vari scout e anche con Mike Brown, ha subito da vicino le gesta di Vezenkov al Pireo. Di certo la partenza del bulgaro, 17.6 punti e 6.8 rimbalzi di media nell’ultima EuroLega, lascerà un vuoto profondo nelle rotazioni dell’Olympiacos. I biancorossi dovranno tornare sul mercato e potrebbero davvero puntare a Nikola Mirotic, come sospettato da Ettore Messina: il montenegrino potrebbe essere il sostituto di Vezenkov e quindi sfumerebbe del tutto il suo passaggio a Milano.

Sasha Vezenkov – a 6-foot-9 reigning EuroLeague MVP – has agreed on a three-year, $20 million deal with the Sacramento Kings, his agents Mark Bartelstein and George Roussakis of @PrioritySports and Nick Lotsos of Team Lotsos tell ESPN. pic.twitter.com/zCVsT9gnWk

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 1, 2023