Da Reggio Emilia alla NBA: Mouhamed Faye si candida per il Draft

Mouhamed Faye in questa stagione si è rivelato uno dei migliori giovani del campionato italiano. Senegalese, classe 2005, cresciuto nel settore giovanile reggiano, da questa stagione fa parte del roster della prima squadra di Reggio Emilia. Contrariamente da ciò che ci si poteva aspettare, Faye è entrato fin da subito nelle rotazioni ed ha giocato finora circa 18′ di media in LBA, segnando 7.3 punti a partita in una squadra che occupa la sesta posizione in classifica.

Notizia delle ultime ore è la decisione di Faye di rendersi eleggibile per il Draft NBA 2024, ufficializzata dalla sua agenzia, Sigma Sport.

Per ora il nome di Mouhamed Faye non compare nei Mock Draft oltreoceano, ma chissà che le cose non possano cambiare nel prossimo mese.