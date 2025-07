Danilo Gallinari, com’è andato l’esordio nei Playoff in Porto Rico?

Con qualche difficoltà in più rispetto al previsto, i Vaqueros de Bayamon hanno vinto la prima partita dei loro Playoff di BSN, il campionato portoricano. La squadra di Danilo Gallinari arrivava alla post-season da prima in classifica, con l’azzurro inserito nel primo quintetto del torneo e JaVale McGee premiato come Difensore dell’Anno. I Vaqueros hanno battuto 83-75 i Gigantes de Carolina, in una partita che nel primo quarto sembrava in discesa per Bayamon (24-12) e si è poi un po’ complicata.

Gallinari ha chiuso la sua prima gara di Playoff in Porto Rico con 17 punti, 4 rimbalzi e 2 assist in 30′, secondo miglior marcatore della squadra dietro i 27 punti di Chris Duarte. Doppia-doppia invece per McGee con 10 punti e 14 rimbalzi.

Il primo turno si gioca al meglio delle 3 partite, quindi i Vaqueros de Bayamon avranno tra un paio di giorni il primo match-point in trasferta per il passaggio del turno.