Valerio Antonini annuncia il suo ingresso in politica e fa il punto sul futuro della Trapani Shark con qualche frecciatina…

Valerio Antonini della Trapani Shark ha ufficializzato in conferenza stampa il suo ingresso in politica, annunciando la nascita di un nuovo movimento. Tuttavia, l’imprenditore romano ha escluso una sua candidatura a Sindaco di Trapani. Parallelamente, ha rilanciato due progetti chiave: la Cittadella dello Sport e la possibile cessione di quote della società Trapani Shark a un fondo americano, aprendo scenari importanti sul piano societario.

Ma il focus per gli appassionati è chiaramente quello sportivo, e le novità non mancano. In primis, la partenza di Justin Robinson: il Paris Basketball ha deciso di esercitare l’opzione per l’EuroLega pagando un buyout da 150.000 euro. Sul fronte acquisti, Antonini ha confermato l’arrivo di Ford e Allen, due nomi indicati da coach Jasmin Repesa ma trattati direttamente dal patron. Sorpresa il costo di Ford, che – pur molto richiesto dopo la stagione con Trento – è stato meno oneroso di Robinson.

Il presidente della Shark ha poi acceso i riflettori sul mercato in crescita, dichiarando che oggi “sotto i 300.000 dollari non si prende nessuno”. A complicare le operazioni, anche l’instabilità del cambio dollaro/euro, che può influenzare notevolmente i budget dei club italiani. “Se non fai le coperture finanziarie rischi di perdere 40-50mila euro in un attimo”, ha spiegato Antonini.

Infine, non è mancata una frecciata enigmatica a un tesserato sotto contratto, che avrebbe rifiutato un’offerta migliorativa per la rimozione di un premio. Pur senza fare nomi, i sospetti potrebbero ricadere su Jasmin Repesa, visto che – nonostante l’annuncio di un contratto fino al 2027 – manca ancora l’ufficialità. Se confermata, la frizione con l’allenatore croato potrebbe aprire nuovi scenari delicati per la guida tecnica della Shark.