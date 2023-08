Datome e l’Italbasket, da Bari a Ravenna: quante cose sono cambiate dall’esordio a oggi

Il 2 giugno, non una data qualunque per noi italiani, del 2007, Gigi Datome faceva l’esordio con l’Italbasket a Bari nell’amichevole pre-Eurobasket 2007 contro la Croazia. Ma quante cose sono cambiate da allora a oggi, giorno in cui Gigi dirà addio per sempre al pubblico italiano da giocatore?

CHARLIE RECALCATI: LA CERTEZZA

Al tempo Carlo, detto “Charlie”, Recalcati era il commissario tecnico di quella Nazionale e anche oggi è nello staff Azzurro, come Senior Assistant Coach di Gianmarco Pozzecco. L’ex Cantù ha sempre elogiato le doti tecniche e umane di Datome, che ha praticamente dedicato tutte le estati della sua vita all’Italbasket e che da settembre non potrà più farlo (per la gioia di sua figlia e la sua compagna).

IL CAPITANO ALL’ESORDIO

Ufficialmente il capitano dell’Italbasket nel 2007 era Giacomo “Jack” Galanda ma in quell’amichevole non c’era perché non vennero convocati i giocatori che partecipavano ai playoff. Non fu solo l’esordio di Datome ma anche di Peppe Poeta (oggi coach di Datome) e Pietro Aradori.

Questi i convocati per quell’amichevole:

Amoroso Valerio (80, 204, C, Premiata Montegranaro, 10, 43)

Antonutti Michele (86, 202, G, Snaidero Cucine Udine)

Aradori Pietro (88, 192, G, Zarotti Imola)

Carra Marco (80, 180, P, Bipop Carire R. Emilia)

Cavaliero Daniele (84, 188, P, Climamio Bologna, 11, 56)

Cuccarolo Gino (87, 219, C, Benetton Treviso)

Datome Luigi (87, 202, A, Legea Scafati)

Fantoni Tommaso (85, 203, A, Tdshop.It Livorno, 7, 45)

Hackett Daniel Lorenzo (87, 199, G, Usc Trojans)

Infante Luca (82, 204, A/C, Carife Ferrara)

Maresca Giuliano (81, 192, G/A, Premiata Montegranaro, 6, 46)

Poeta Giuseppe (85, 190, P, Siviglia Wear Teramo)

Ress Tomas (80, 208, A/C, Bipop Carire R. Emilia, 15, 110)

Valenti Rodolfo Jr (80, 196, A, Vanoli Soresina)

Vitali Luca (86, 201, G, Premiata Montegranaro, 1, 6)

Zacchetti Joel (82, 208, A, Snaidero Cucine Udine, 7, 25)

CHI AVEVA VINTO LA SERIE A

I campioni d’Italia in carica erano i trevigiani della Benetton Treviso, ma da lì a poco la Montepaschi Siena avrebbe vinto il suo secondo Scudetto, con Simone Pianigiani in panchina, che era passato da vice a capoallenatore di Recalcati l’estate precedente. Una curiosità: nel 2004 Datome vinse uno Scudetto con Siena, che nemmeno lui sa di aver vinto, come ha ricordato ad “Afternoon” recentemente.

DOVE GIOCAVA DATOME

Datome al tempo dell’esordio con l’Italbasket giocava nella Legea Scafati, società che era appena arrivata in Serie A e che è tornata nella massima serie italiana l’estate scorsa dopo aver vinto la finale playoff promozione contro Cantù. L’anno successivo, nonostante l’ottimo campionato nel 2006-2007, retrocedette insieme ai campani in Serie A2, prima di trasferirsi alla Virtus Roma, dove ha lasciato un pezzo di cuore.

