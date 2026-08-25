L’EuroLega si espanderà a 24 squadre: tra i possibili nuovi ingressi anche due club italiani

L’EuroLega continua a puntare all’espansione, dopo che in questa stagione passerà da 18 a 20 squadre entro il 2027-28 il piano è quello di allargarsi fino a 24, come ufficializzato proprio in giornata. La principale competizione europea, che sembrava a rischio dopo i progetti della NBA in Europa, appare ora più solida che mai: verranno aggiunte 4 squadre e le franchigie, vale a dire le squadre con licenza pluriennale, saliranno a 21 (attualmente sono 13). Tra le candidate a ricevere queste 8 licenze aggiuntive attualmente ci sarebbero 11 squadre: 3 di queste verranno quindi per forza di cose escluse. In questo gruppo figurano 3 italiane: una è la Virtus Bologna, che partecipa all’EuroLega dal 2022 ma con licenze brevi o wild card, la seconda è il Napoli Basketball di Matt Rizzetta, che nei mesi scorsi ha tessuto rapporti importanti con EuroLeague e il suo CEO Chus Bueno, e infine c’è la Maxima Roma.

Come scritto dal giornalista di EuroHoops, Aris Barkas, le 11 candidate sarebbero Valencia, Dubai Basketball, Maxima Roma, PAOK, Hapoel Tel Aviv, Napoli, Partizan Belgrado, Stella Rossa, London Lions, Virtus Bologna e Paris Basketball. Tra le squadre già estromesse invece ci sarebbe la BC Roma di Donnie Nelson, oltre a Besiktas, Hapoel Gerusalemme e Aris: queste 4 dovranno sperare nella wild card.

Besiktas, Doncic-backed Roma team, Hapoel Jerusalem, and Aris BC missed the first cut

BREAKING: The 11 teams on the run for the 8 expansion franchises: Valencia, Dubai, Roma Maxima, PAOK, Hapoel Tel Aviv, Napoli Baskets, Partizan, Crvena Zvezda, London Lions, Virtus Bologna, Paris. More on @Eurohoopsnet — Aris Barkas (@arbarkas) August 25, 2026

A partire dal 2027 quindi le squadre italiane in EuroLega potrebbero aumentare e all’Olimpia Milano, che è una delle 13 che ora ha una licenza fino al 2040, si potrebbero unire a lungo anche la Virtus, Napoli e la Maxima Roma. Il fattore economico è ovviamente di estremo rilievo: le offerte degli 11 club candidati arriverebbero, sommate, a circa 700 milioni di euro. Resterà da chiarire la posizione del CSKA Mosca, ad oggi ancora escluso dalla competizione ma in possesso di licenza: nel caso venga riammesso entro la prossima stagione, le franchigie scenderanno da 21 a 20 con quindi 4 posti (su 24) da assegnare tramite wild card.