I club di EuroLega hanno rifiutato la prima offerta della NBA: e ora?

Tra un anno, in queste settimane, potremmo stare ammirando le prime partite di NBA Europe. O almeno questo sarebbe il piano di Adam Silver, reiterato da mesi. Il programma di NBA Europe non è ancora chiarissimo, anzi: negli ultimi mesi si parla con insistenza di una collaborazione con l’EuroLega o addirittura un suo assorbimento, che però non si è ancora concretizzato. Nelle ultime ore è stato fatto un primo passo: la NBA avrebbe avanzato una proposta che durante la riunione di ieri sul Lago di Como i 13 stakeholders di EuroLega (ovvero i club che, come Milano, hanno licenza pluriennale) avrebbero rifiutato per ragioni economiche, non un “no” definitivo quanto più un punto di partenza nelle trattative.

Anche perché, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, EuroLega avrebbe messo in pausa il progetto di espandersi da 20 a 24 squadre che aveva pensato per il 2027: segno che, in seguito a un futuro accordo con NBA, la geografia del basket europeo potrebbe essere ridisegnata. D’altronde era una delle condizioni della NBA per continuare a trattare. Stando a quanto emerso, la NBA vorrebbe infatti lanciare una competizione più ristretta, a 16 squadre con 12 di esse che sarebbero membri permanenti.