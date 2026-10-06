eurolega

I club di EuroLega hanno rifiutato la prima offerta della NBA: e ora?

Coppe Europee Eurolega Home
Francesco ManziLascia un Commento su I club di EuroLega hanno rifiutato la prima offerta della NBA: e ora?

Tra un anno, in queste settimane, potremmo stare ammirando le prime partite di NBA Europe. O almeno questo sarebbe il piano di Adam Silver, reiterato da mesi. Il programma di NBA Europe non è ancora chiarissimo, anzi: negli ultimi mesi si parla con insistenza di una collaborazione con l’EuroLega o addirittura un suo assorbimento, che però non si è ancora concretizzato. Nelle ultime ore è stato fatto un primo passo: la NBA avrebbe avanzato una proposta che durante la riunione di ieri sul Lago di Como i 13 stakeholders di EuroLega (ovvero i club che, come Milano, hanno licenza pluriennale) avrebbero rifiutato per ragioni economiche, non un “no” definitivo quanto più un punto di partenza nelle trattative.

Anche perché, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, EuroLega avrebbe messo in pausa il progetto di espandersi da 20 a 24 squadre che aveva pensato per il 2027: segno che, in seguito a un futuro accordo con NBA, la geografia del basket europeo potrebbe essere ridisegnata. D’altronde era una delle condizioni della NBA per continuare a trattare. Stando a quanto emerso, la NBA vorrebbe infatti lanciare una competizione più ristretta, a 16 squadre con 12 di esse che sarebbero membri permanenti.

Francesco Manzi
Latest posts by Francesco Manzi (see all)

Related Posts

giannakopoulos

Dimitris Giannakopoulos: “Chi è contro la NBA oggi ha un trattamento di favore o sa di non avere futuro. Il CSKA deve tornare”

Francesco Manzi
EuroLega

L’EuroLega si espanderà a 24 squadre: tra i possibili nuovi ingressi anche due club italiani

Francesco Manzi
Eurolega final four 2026

Il basket europeo verso una svolta STORICA? NBA, EuroLega e FIBA sono pronte a sedersi al tavolo

Francesco Manzi

Lascia un commento

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.